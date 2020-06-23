«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки
«Салават Юлаев» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки уфимского клуба.
14 июля команда Томи Лямся соберётся в Уфе, а 15 и 16 июля пройдёт углублённое медицинское обследование. До 25 июля хоккеисты будут тренироваться в столице Башкортостана, а затем отправятся на учебно-тренировочный сбор в Лахти.
С 10 по 13 августа в Уфе пройдёт традиционный Кубок Республики Башкортостан. В нём примут участие «Трактор», «Нефтехимик» и «Северсталь». С 19 по 23 августа уфимцы примут участие в предсезонном турнире в Казани.
Напомним, что старт нового сезона КХЛ на данный момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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