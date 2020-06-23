Глава ФХРБ: на ОИ-2018 россияне были даже довольны отсутствием сильных игроков из НХЛ

Председатель ФХРБ Геннадий Савилов поделился мнением о переносе сроков проведения ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии. ИИХФ приняла решение, что турнир начнётся 21 мая, а завершится 6 июня.
«Как показывает практика, зрители, которые пристально следят за НХЛ и чемпионатами мира, – не одно и то же. Это разные аудитории. Даже без участия игроков НХЛ ажиотаж вокруг минувшей Олимпиады был не меньшим. А победившие в хоккейном турнире россияне, кажется, были даже довольны отсутствием сильных игроков из НХЛ. Это в какой-то мере способствовало их успеху. Но вообще, вопрос участия игроков НХЛ в чемпионате мира пока открыт.
Лига пока не закончила даже нынешний сезон, тем более рано говорить о точных сроках следующего. Уже были прецеденты, когда НХЛ проводила сезон по укороченной программе. Что касается Европы, то, к примеру, КХЛ заявила о намерении провести грядущий чемпионат в примерно привычные сроки», — цитирует Савилова «Прессбол».
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