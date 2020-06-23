Волков: Буше добавит «Авангарду» остроты и эффективности, у него сильный бросок

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Ридом Буше.
«Буше стал одним из лучших бомбардиров АХЛ последнего сезона. Этот нападающий обладает сильным и точным броском, он всегда нацелен на ворота, без сомнений идёт в борьбу. Цепкий в единоборствах, хорош на подборах в зоне атаки благодаря чтению игры, способен отдать сложную обостряющую передачу. Мы рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве. Один из главных его плюсов — может прибавить в решающие моменты матча. На счету Буше большое количество голов на последних минутах, в том числе победных», — цитирует Волкова официальный сайт «Авангарда».
- 23 июня 2020
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