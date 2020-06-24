Президент «Рейнджерс»: если Кравцов не повзрослел, придётся развивать его по-другому

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон заявил, что российский нападающий системы «синерубашечников» Виталий Кравцов получит вызов в тренировочный лагерь основной команды, который пройдёт перед рестартом сезона.
«Он приедет в наш лагерь, и мы посмотрим, как всё получится. Команде требуется некоторая глубина состава и мастерство, когда мы возобновим работу. Мы увидим, сумел ли Кравцов повзрослеть за это время. Если этого не произошло, то нам придётся найти способ заставить его развиваться по-другому», — цитирует Дэвидсона Lohud.
Минувшим летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка и вскоре попал в запас. В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.
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