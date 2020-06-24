Чибриков: в СКА все условия, чтобы развиваться, поэтому принял решение остаться в России

Нападающий системы СКА Никита Чибриков поделился впечатлениями от переезда в Санкт-Петербург. Российский форвард стал одним из участников обмена между СКА и московским «Динамо».
«В СКА создана очень сильная хоккейная структура, состоящая из команд МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В этих командах собраны одни из лучших хоккеистов страны, и для меня будет честью играть с такими сильными ребятами и под руководством сильного тренерского штаба. Многих тренеров СКА знаю не первый год, вместе с ними работал в юниорской сборной. Они уже сделали многое для моего развития как хоккеиста, и мне хотелось бы и дальше работать вместе с ними. Здесь есть все условия, чтобы развиваться, поэтому принял решение остаться в России.
В то же время я понимаю, что меня ждёт очень высокая конкуренция за место в составе. Меня это не пугает, хорошее соперничество на льду только добавляет азарта. Буду стараться, много работать, в переходе в СКА вижу только плюсы для себя. Буду стараться своей игрой и результатами оправдать такое доверие со стороны руководства клуба», — цитирует Чибрикова пресс-служба «СКА-1946».
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