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Кожевников: перенос старта ЧМ для сборной России выгоден, появится 20 дней на подготовку

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: перенос старта ЧМ для сборной России выгоден, появится 20 дней на подготовку
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переносе сроков проведения ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии.

«Для нас длительная подготовка – лучший вариант, мы привыкли так работать. Нам ведь в последние годы всё время не хватало времени. Теперь будет меньше оправдательных моментов. А то для нас то восемь дней мало, то 12. То физику за это время не удаётся подтянуть, то тактику, то просто наиграть связки. Сейчас появится 20 дней на подготовку. И если уж за этот срок не сделать всё необходимое для победы, то я не знаю, что нам ещё надо.

Конечно, в случае неудачи можно будет придумать отговорки, что не хватило игровой практики в официальных матчах, что игроки пересидели на сборах. Но с учётом того, что ФХР и штаб сборной изначально настаивали на длинных сроках подготовки, эти объяснения будут не очень последовательны. Поэтому думаю, что, если исходить из подходов нынешнего руководства нашего хоккея, перенос старта ЧМ для сборной России выгоден», – приводят слова Кожевникова «Известия».

Р. Ротенберг: у сборной России будет 20 дней для подготовки к ЧМ. Перед ОИ-2018 было 14
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