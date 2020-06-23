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Р. Ротенберг: у сборной России будет 20 дней для подготовки к ЧМ. Перед ОИ-2018 было 14

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: у сборной России будет 20 дней для подготовки к ЧМ. Перед ОИ-2018 было 14
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о переносе сроков проведения ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии.

«ФХР позитивно оценивает решение ИИХФ провести чемпионат мира в сроки с 21 мая по 6 июня. В первую очередь это благоприятно скажется на подготовке к турниру – штаб сборной получит больше времени. 30 апреля – крайний срок по проекту календаря КХЛ, когда должен состояться финал Кубка Гагарина следующего сезона. Это значит, что национальной команде будет предоставлено 20 полноценных дней для подготовки к турниру, что включает три микроцикла, товарищеские игры, медицинские тесты и обследования.

Это позволит более качественно восстановить игроков после плей-офф КХЛ, залечить травмы, восстановить организм после тяжелых матчей, а также планомерно выстроить тренировочный процесс, улучшить качество тактической и физической подготовки. Как пример, период основного подготовительного сбора перед Олимпиадой 2018 года составлял 14 дней», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге
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