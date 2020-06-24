Денис Мосалёв покинул «Сочи». В марте он подписал новый контракт с клубом
Контракт хоккейного клуба «Сочи» с нападающим Денисом Мосалёвым расторгнут по соглашению сторон, информирует официальный сайт черноморской команды. Напомним, 26 марта 34-летний хоккеист подписал новое соглашение с клубом сроком на один сезон.
Мосалёв выступал за «леопардов» с сезона-2018/2019. В общей сложности он провёл в составе черноморского клуба 78 матчей и набрал в них 23 очка, забросив 11 шайб и сделав 12 голевых передач.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Мосалёв принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при среднем игровом времени 14 минут 47 секунд за матч и показателе полезности «+1». В розыгрыш Кубка Гагарина «Сочи» попасть не сумел.
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