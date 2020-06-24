Стал известен план предсезонной подготовки «Йокерита»
Опубликован план предсезонной подготовки финского хоккейного клуба «Йокерит», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
20-24 июля – углублённое медицинское обследование;
27 июля-12 августа – тренировочный сбор в Хельсинки;
13 августа – товарищеский матч со СКА (Санкт-Петербург) в Тиккуриле;
14 августа – товарищеский матч с «Сибирью» (Новосибирская область) в Тиккуриле;
20-22 августа – участие в турнире «Бауэр» (Иматра, Финляндия). Соперники уточняются;
27 августа – товарищеский матч с «Вёкше» (Швеция) в Тиккуриле;
Также возможно проведение двух товарищеских матчей с финскими командами в период с 28 августа по 1 сентября.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 24 июня 2020
-
17:48
-
17:22
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:20
-
15:01
-
14:41
-
14:15
-
13:59
-
13:34
-
13:20
-
12:55
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:10
-
08:58
-
00:38
-
00:20
- 23 июня 2020
-
23:29
-
23:04
-
22:38
-
22:21
-
21:59
-
21:25
-
20:59
Партнерский контент