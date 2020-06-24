Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стал известен план предсезонной подготовки «Йокерита»

Стал известен план предсезонной подготовки «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

Опубликован план предсезонной подготовки финского хоккейного клуба «Йокерит», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

20-24 июля – углублённое медицинское обследование;

27 июля-12 августа – тренировочный сбор в Хельсинки;

13 августа – товарищеский матч со СКА (Санкт-Петербург) в Тиккуриле;

14 августа – товарищеский матч с «Сибирью» (Новосибирская область) в Тиккуриле;

20-22 августа – участие в турнире «Бауэр» (Иматра, Финляндия). Соперники уточняются;

27 августа – товарищеский матч с «Вёкше» (Швеция) в Тиккуриле;

Также возможно проведение двух товарищеских матчей с финскими командами в период с 28 августа по 1 сентября.


Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020