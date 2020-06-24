Стал известен план предсезонной подготовки «Йокерита»

Опубликован план предсезонной подготовки финского хоккейного клуба «Йокерит», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



20-24 июля – углублённое медицинское обследование;



27 июля-12 августа – тренировочный сбор в Хельсинки;



13 августа – товарищеский матч со СКА (Санкт-Петербург) в Тиккуриле;



14 августа – товарищеский матч с «Сибирью» (Новосибирская область) в Тиккуриле;



20-22 августа – участие в турнире «Бауэр» (Иматра, Финляндия). Соперники уточняются;



27 августа – товарищеский матч с «Вёкше» (Швеция) в Тиккуриле;



Также возможно проведение двух товарищеских матчей с финскими командами в период с 28 августа по 1 сентября.





Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»