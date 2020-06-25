Захаров: не было нужды смещать дату начала чемпионата мира — он мог бы стать уникальным

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о переносе сроков проведения ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии.
«Мне кажется, вообще не было особой нужды смещать дату начала турнира — он мог бы стать в чём-то уникальным, «европейским», где многие сборные сыграли бы своими составами без энхаэловцев. Понятно, что тем же чехам или шведам выгоднее более позднее начало — в ростерах этих команд очень много хоккеистов из-за океана. Но как решили, так решили, ничего страшного.
Как будет проходить подготовка к чемпионату? Планируем сыграть в этот период примерно 11-12 матчей — поставили такую задачу. Когда окончательно все прояснится, сядем вместе с руководителями ФХБ и составим расписание. Наработки есть. Если раньше хватало шесть-восемь матчей, то сейчас этого может оказаться недостаточно. Проблема в том, что мы пока не знаем, где будет играть дивизион IA. У нас запланированы гостевые встречи с Венгрией, очень хорошие спарринги, но сейчас нужно дождаться ясности с их стороны», — цитирует Захарова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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