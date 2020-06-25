Спортивный директор ЦСКА — о сборе в Финляндии: надеемся, что никаких ограничений не будет

Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин прокомментировал план предсезонной подготовки московского клуба.
«Сперва игрокам предстоит пройти УМО – углублённое медицинское обследование. Это процедура, регламентированная лигой, для допуска игроков к выступлению в чемпионате. Её обязан пройти каждый хоккеист перед сезоном. На ней комплексно проверяется состояние здоровья и функциональные возможности спортсменов.
Тренировочный процесс начнётся с одного микроцикла в Москве. С 20 июля продолжим тренировочный сбор в Нижегородской области. В данный момент там достраивается новая тренировочная база. Она расположена в лесу. Все спортивные объекты в пешей доступности. Там будут созданы все условия для команды.
Под конец этого сбора запланирован товарищеский матч с «Торпедо», который состоится 2 августа. После матча вернемся домой и начнется московский отрезок. На «ЦСКА Арене» команда проведет ещё два товарищеских матча. 8 августа с московским «Динамо» и 13 августа с казанским «Ак Барсом».
С 15 августа в плане стоит тренировочный сбор в Финляндии. В том же месте, где и всегда — Валкеакоски. Но будем смотреть на ситуацию в мире и надеяться, что никаких ограничений не будет. В Москве будем готовиться к кубку Мэра Москвы. Три дня — три матча. В данный момент лига планирует начать чемпионат в сентябре, соответственно мы тоже. На 24 июня план выглядит именно так», — цитирует Гарифуллина пресс-служба московского клуба.
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