Покотило: Пьянов усилит атакующую мощь «Амура. Вокруг такого игрока можно строить звено

Заместитель спортивного директора по селекционной работе «Амура» Вадим Покотило прокомментировал подписание контракта с форвардом Валентином Пьяновым.

«Валентин – очень квалифицированный хоккеист, который может играть и в центре, и на позиции крайнего нападающего. Вокруг такого игрока можно строить звено. Он имеет опыт выступления за нашу команду в сезоне-2018/2019, причём опыт успешный. Валентин стал вторым бомбардиром «Амура».

Кроме того, с ним в Хабаровске успел поработать и наш главный тренер. Так что Александр Вячеславович Гулявцев чётко понимает, как можно максимально раскрыть сильные стороны игрока и как его использовать. Плюс к этому Валентин – настоящий командный игрок, к его человеческим качествам нет никаких вопросов. В целом мы уверены, что это подписание прилично усилит атакующую мощь команды», – цитирует Покотило пресс-служба хабаровского клуба.