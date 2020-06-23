Бывший форвард «Авангарда» Валентин Пьянов вернулся в «Амур»
Нападающий Валентин Пьянов вернулся в «Амур», сообщается в официальном «твиттере» хабаровского клуба. «Амур» достиг договорённости о подписании однолетнего контракта с форвардом, ставшим вторым бомбардиром команды в сезоне-2018/2019.
В минувшем сезоне российский нападающий защищал цвета «Авангарда». В прошлом чемпионате 28-летний форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "+8". В шести матчах плей-офф Пьянов отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей при полезности "-1".
1 мая омский клуб объявил, что контракт с Пьяновым продлён не будет. Наряду с Валентином «Авангард» расстался с ещё девятью хоккеистами.
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