Стивен Джонс: думал о самоубийстве. Потребовалось время, чтобы избавиться от этих мыслей

Защитник «Даллас Старз» Стивен Джонс рассказал о суицидальных мыслях, которые посещали его во время восстановлении после сотрясения мозга.

«Травма? Я помню, что видел звёзды. До этого момента я не знал, что это такое. Я посмотрел повтор этого момента пару раз. На это было трудно смотреть. Я сидел на скамейке и следил за ходом матча. Мне казалось, что всё происходит на быстрой перемотке.



Мысли о суициде? Я просыпался в четыре часа утра и думал об этом, затем я принимал лекарства в течение дня, чтобы вздремнуть. Это погрузило меня в порочный круг. Я не ел, не спал, я ничего не делал. Мне потребовалось много времени, чтобы избавиться от мыслей об этих ужасных вещах.



Кажется, несколько раз я сидел в кабинете врача и говорил, что думаю о самоубийстве, что у меня срыв. А мне говорили: «Хорошо, давай попробуем это лекарство. Я был уязвим, я не чувствовал себя комфортно, даже открываясь своим родителям. Они просто говорили: «Мы не знаем, что сделать для тебя, мы попробовали всё.



Выздоровление? Помогло время. Это не лучший ответ для тех, кто ищет помощи, но мне помогло именно это. У меня нет ответов. Я хочу помочь, когда люди спрашивают. Но я не могу сказать, какой способ лечения работает, а какой нет», – цитирует Джонса The Athletic.

30 марта 2018 года в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» американский защитник получил третье сотрясение за полгода. В результате Стивен пропустил 22 месяца из-за головных болей.