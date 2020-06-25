Зубарев: в «Атланте» обещали, что буду играть в НХЛ, но потом произошли известные события

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев поделился воспоминаниями о выступлении в НХЛ в составе «Атланты Трэшерз».

«Непередаваемое чувство, потому что ты всю свою жизнь этого хотел и понимал, к чему стремишься. Меня привлекли в НХЛ только в концовке чемпионата, но это кайф. Я не достиг всего, чего хотел, но мне дали это попробовать и почувствовать. Это круто.

Я хотел остаться, у меня был двусторонний контракт. Как раз после сезона встречался с генеральным менеджером и тренерским штабом, и мы обсуждали моё будущее. Сказал, что хочу остаться. Тренерам понравилось, как я сыграл эти четыре игры, и они вроде бы пообещали, что я буду играть в НХЛ и в АХЛ не поеду. И я настраивался на ещё один сезон.



Но потом произошли известные события: новый город, новая команда, новый генеральный менеджер… У меня было не очень много шансов заиграть в НХЛ за «Виннипег». Меня провели через драфт отказов и расторгли контракт, я стал свободным агентом. Наверное, этой опцией уже не воспользуюсь, но всё может быть в жизни», — цитирует Зубарева пресс-служба московского клуба.