Девушка поздравила Сергачёва с днём рождения хоккейным тортом

Елизавета, девушка российского хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, поздравила защитника с днём рождения. Игрока поздравили с 22-м днём рождения с помощью хоккейного торта.

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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли остаются неизвестными.



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