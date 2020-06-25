Вратарь «Ак Барса» Мифтахов отдыхает вместе с Аделиной Сотниковой и женой Зарипова

Третий вратарь казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов отдыхает в Сочи вместе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой и Аллой Зариповой — женой капитана клуба Даниса Зарипова.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартальнова победили нижнекамский «Нефтехимиком» со счётом 4-0. После первого раунда сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.



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