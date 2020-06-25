Овечкин показал, как его старший сын тренирует броски по воротам
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал в своём «инстаграме», как тренируется его старший сын Сергей. Ребёнок занимается бросками по воротам, забрасывая шайбы с неудобной руки.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли остаются неизвестными.
- 25 июня 2020
-
19:56
-
19:31
-
18:54
-
18:36
-
17:56
-
17:39
-
17:12
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:13
-
14:50
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:38
-
13:10
-
12:37
-
12:20
-
12:05
-
11:40
-
11:06
-
10:45
-
10:20
-
09:59
-
09:30
-
09:01
-
00:38
- 24 июня 2020
-
23:40
-
23:00
-
22:34
-
21:50
-
21:47
-
20:53
Партнерский контент