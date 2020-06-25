Антропов: я держался подальше от Коршкова в «Торонто», чтобы он быстрее привыкал

Консультант «Торонто Мэйпл Лифс» по развитию игроков Николай Антропов поделился мнением о нападающем Егоре Коршкове.



«Что касается Коршкова, то я сначала ему переводил, а потом пытался держаться от него подальше, чтобы он быстрее привыкал. Я ведь был в его коньках 20 лет назад, когда приехал сюда с тремя словами на английском, да и говорить особой надобности не было, потому что в команде семь русских было. Но потом к середине сезона Егор начал более-менее общаться с ребятами, даже на лавке во время игры. Ну и затем всё переросло в работу на льду: возле ворот, бортов, борьба, как правильно сыграть на пятачке… Также мы делаем много видео для молодёжи, которую либо только хотим задрафтовать, либо уже задрафтовали», — цитирует Антропова официальный сайт НХЛ.