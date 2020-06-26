На арене нового клуба НХЛ из Сиэтла будут применять возобновляемую энергию и дождевую воду

Новый клуб из Сиэтла, который начнет играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/2022, будет выступать на стадионе Climate Pledge Arena, сообщается на официальном сайте организации.



Право назвать строящуюся сейчас арену вместимостью 18 тыс. зрителей, известную в прошлом как KeyArena, купила компания Amazon. Новое имя стадиона связано с проектом Climate Pledge, запущенным Amazon и Global Optimism в 2019 году. Он направлен на полное прекращение промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу к 2040 году.



Всю электроэнергию Climate Pledge Arena будет получать от солнечных батарей, расположенных как на самом стадионе, так и в других местах. Не меньше 75% всех продуктов на стадионе будут местного производства, а всю еду, которую не смогут продать во время мероприятий, будут раздавать нуждающимся в городе. Также на арене будут использовать дождевую воду для заливки льда. Помимо этого билеты на матчи можно будет использовать для проезда в общественном транспорте в день игры. Это делается для того, чтобы люди реже пользовались личными автомобилями.

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