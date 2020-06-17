«Сейчас не лучшее время». Клуб из Сиэтла вновь отложил представление имени и символики

Генеральный директор нового клуба Национальной хоккейной лиги из Сиэтла Тодд Лайуики рассказал, что объявление имени клуба и символики вновь отложено из-за ситуаци с коронавирусом и протестами в США.



«Сейчас не самое лучшее время. „Вегас“ сделал это за год до старта. У нас ещё достаточно времени, а клуб никогда не останется безучастным. Так что нам надо выбрать нужное время и убедиться, что мы готовы ко всему.



Если выбрать одно имя, делаешь себя заложником любого рода вызовов работы с торговой маркой. Так что мы сделали несколько торговых марок. На этом этапе мы сейчас и находимся», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.



В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнёт играть с сезона-2021/2022. Помимо символики проводятся работы и на будущей арене Seattle Center Arena, бывшая Key Arena, которая была домом для баскетбольного клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс». Стоимость реконструкции — $ 700 млн, вместимость на матчах составит 17 400 человек.

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