Команды системы «Барыса» в следующем сезоне примут участие в чемпионатах ВХЛ и МХЛ

Команды «Номад» и «Снежные Барсы», входящие в систему «Барыса», подали документы для участия в следующем сезоне чемпионатов ВХЛ и МХЛ соответственно, утверждает Vesti.kz.



«Команды системы „Барыса“ — «Номад» и «Снежные Барсы» — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб уже подал необходимые документы в лиги. Главные тренеры назначены, завершается работа по формированию тренерских штабов команд. В начале июля команды выходят из отпуска и приступают к подготовке к сезону», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Барыса».

Уже известно, что на должность главного тренера «Номада» назначен Александр Высоцкий. Специалист работает в системе «Барыса» на протяжении девяти лет, имеет тренерский опыт выступления в КХЛ, ВХЛ, ОЧРК, МХЛ и на международном уровне