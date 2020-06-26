Барков — о покупке акций «Таппары»: это очень важный шаг в моей жизни и большая честь

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Александр Барков поделился своим мнением о решении лиги доиграть сезон.
«Для меня Кубок Стэнли значит всё. Если это поможет выиграть Кубок, то я с кровати буду вставать, только чтобы отправиться на тренировку или игру. Ради этой победы живу я, живёт наша команда. Да мне и не нужно никуда ходить. Мне кажется, что со мной согласятся все наши ребята. Мы об этом говорили в нашем чате. Я знаю, что большинство уже заждались. Мы понимаем, что происходит, и справимся. Постараемся соблюдать все меры безопасности.
Наши врачи и массажисты на стадионе отлично работают. То одно нельзя трогать, то другое. Нельзя трогать то, к чему прикоснулся другой человек. Физический контакт между людьми должен быть минимальным. Так что я чувствую себя в безопасности. Рисковать не буду. Не буду ходить туда, где есть шанс заразиться. Тренировки — лучшие моменты в моей жизни за последнюю неделю.
Это очень важный шаг в моей жизни и большая честь — я стал владельцем команды, в которой рос. Понятно, что нужно намного больше денег, чтобы купить клуб НХЛ. Но это очень важный шаг для меня. Для меня это новое начинание. Буду учиться каждый день», — приводит слова Баркова пресс-служба НХЛ.
- 26 июня 2020
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