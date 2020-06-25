Александр Барков стал совладельцем «Таппары»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Александр Барков стал совладельцем финского клуба «Таппара», сообщает Iltalehti. Игрок выкупил третий по размеру пакет акций родного клуба.



«Инвестиции Александра Баркова являются очень значимыми для нас в сегодняшних обстоятельствах. Деньги Баркова помогут нам в связи с переездом на новую арену, который запланирован в 2021 году», — рассказал генеральный директор «Таппары» Мика Аро.



В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Барков принял участие в 66 матчах, записав на свой счёт 62 (20+42) балла при показателе полезности "+2" и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 20 минут за матч. Барков провёл во «Флориде» всю карьеру в НХЛ.