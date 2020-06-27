Михайлов: с улыбкой следил за ситуацией с Залом славы. Как говорится, где НХЛ и где я

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о своём невключении в Залы славы НХЛ в Торонто.

«Краем глаза следил за всей этой ситуацией, но в основном с улыбкой. Не совсем понятны критерии выбора, поэтому можно было ждать любого результата. Ну и, как говорится, где НХЛ и где я. Какой была реакция? Скорее посмеялся. С одной стороны, всё наше поколение, если судить по результатам, — поколение славы, и каждый достоин любого избрания. С другой, этот Зал прежде всего канадский, немного для нас чужой. И правила в нём пишут хозяева.

Удивился ли я, что прокатили и Александра Могильного? Да, вот это большой сюрприз. Могильный — суперзвезда НХЛ, многое там выиграл, его 76 шайб за сезон воспоминают до сих пор. Это надо постараться, чтобы такую фигуру до сих пор не избрать. Но я думаю, что и Могильный, понимая всю субъективность жюри, наверное, только улыбнулся. Ничего страшного, вместе с Сашкой хорошо подготовимся к следующему сезону — и ещё поборемся за Зал славы», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.