Борис Михайлов: Фирсов, Васильев и Мальцев достойны включения в Зал славы НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал публикацию североамериканского издания The Hockey News, включивших Михайлова, Валерия Васильева, Анатолия Фирсова и Александра Мальцева в список европейских хоккеистов, которые должны войти в Залы славы НХЛ.
«Анатолий Фирсов – знаменитый советский хоккеист. Он прославил наш хоккей, страну и сборную. Это да. Беспрекословно – он достоин включения в Зал хоккейной славы. Васильев? Наш парень. Душа команды и боец. Тоже заслуженная кандидатура. Силовой защитник. Его боялись канадцы и уважали во всем хоккейном мире.
Мальцев? Это великий хоккеист. Воспитанник череповецкого хоккея. Это заслуженная кандидатура. Борис Михайлов? Я от себя не могу ничего сказать. Раз они поддерживают меня, значит я оставил свой след в ЦСКА, сборной и хоккейном мире. Это спросите у других, достоин ли я быть там. Все, кого до этого вы назвали, опредёленно достойные хоккеисты», — приводит слова Михайлова пресс-служба ЦСКА.
- 22 июня 2020
-
19:00
-
18:46
-
17:58
-
17:27
-
16:36
-
16:04
-
15:31
-
15:05
-
14:20
-
14:04
-
13:47
-
13:19
-
12:57
-
12:47
-
12:40
-
12:05
-
11:30
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
06:21
-
00:57
-
00:29
-
00:02
- 21 июня 2020
-
23:02
-
22:51
-
21:56
-
20:57
-
20:01
-
19:54
-
18:56