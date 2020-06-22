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Борис Михайлов: Фирсов, Васильев и Мальцев достойны включения в Зал славы НХЛ

Борис Михайлов: Фирсов, Васильев и Мальцев достойны включения в Зал славы НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал публикацию североамериканского издания The Hockey News, включивших Михайлова, Валерия Васильева, Анатолия Фирсова и Александра Мальцева в список европейских хоккеистов, которые должны войти в Залы славы НХЛ.

«Анатолий Фирсов – знаменитый советский хоккеист. Он прославил наш хоккей, страну и сборную. Это да. Беспрекословно – он достоин включения в Зал хоккейной славы. Васильев? Наш парень. Душа команды и боец. Тоже заслуженная кандидатура. Силовой защитник. Его боялись канадцы и уважали во всем хоккейном мире.

Мальцев? Это великий хоккеист. Воспитанник череповецкого хоккея. Это заслуженная кандидатура. Борис Михайлов? Я от себя не могу ничего сказать. Раз они поддерживают меня, значит я оставил свой след в ЦСКА, сборной и хоккейном мире. Это спросите у других, достоин ли я быть там. Все, кого до этого вы назвали, опредёленно достойные хоккеисты», — приводит слова Михайлова пресс-служба ЦСКА.

Hockey News: в Зал славы НХЛ должны войти Михайлов, Фирсов, Мальцев и Васильев
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