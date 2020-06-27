Юрист Пелагеи рассказал подробности развода певицы с Иваном Телегиным

Юрист известной певицы Пелагеи рассказал о бракоразводном процессе своей клиентки и нападающего ЦСКА Ивана Телегина.
«Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Её успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трёхлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез.
Суд всё решит! В том числе вопросы по загородному дому. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд всё разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — цитирует юриста StarHit.
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