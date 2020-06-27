Комиссар НХЛ: всем нужно осознать, что в хоккее нет места расизму

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал, какую роль лига может сыграть в борьбе с расовой дискриминацией.

«Мне и всем нам стало понятно, что мы должны делать больше, работать лучше, лучше понимать ситуацию вокруг. Мы должны двигаться вперёд вместе. Всем нужно осознать, что в нашем виде спорта нет места расизму. Наша игра доступна всем. В этом наша цель», — сказал Беттмэн в интервью NBC Sports Network.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».