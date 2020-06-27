Демков: вернуться в КХЛ можно из любой лиги, если показываешь свой уровень

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков рассказал о своём возвращении в КХЛ после четырёх сезонов в белорусской Экстралиге.

«Можно из любой лиги вернуться в КХЛ, если ты показываешь свой уровень. Не нужно бросать всё и расстраиваться, что не удалось остаться в «Динамо». Если ты лишишься мотивации и перестанешь работать, то так и будешь держать уровень Экстралиги. Но если ты хочешь доказать, что достоин места в более сильной лиге – держи уровень, старайся играть ещё лучше. И у тебя всё получится.

Я никогда не останавливался, старался держать планку, хотел вернуться в КХЛ. Я хотел хорошо играть, набирать очки, попадать в кэмп сборной, а оттуда – на чемпионат мира. Не нужно отчаиваться и посыпать голову пеплом. Может, прозвучит слишком пафосно, но я никогда не сдаюсь. Потому что люблю хоккей с самого детства, это моя профессия и я хочу проявить себя в полной мере», – приводит слова Демкова пресс-служба клуба.