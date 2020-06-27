Демков: работа с молодёжью — это выход для белорусского хоккея

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков поделился воспоминаниями о первом сезоне в команде, а также рассказал об отношении к молодёжи в белорусском клубе.

«Мне было всего 20 лет. Наверное, очень старался проявить себя, но на тот момент не сильно доверяли молодым ребятам. Функции были узкопрофильные: не пропустить шайбу, выполнить строго установку. Обычная практика для молодого парня, когда он приходит в большую команду в большой лиге. Просят сыграть проще, играть сердцем, стараться – и ничего лишнего. Тогда молодых ребят не очень охотно подпускали к команде. В команде на хорошем уровне играли сильные белорусы и легионеры, молодёжи места не оставалось.

Сейчас небо и земля по отношению к молодым игрокам в «Динамо». Приходит молодёжь, меняются поколения. Игроков такого уровня, как 10 лет назад, сейчас не много, поэтому приглашают молодых ребят, подтягивают, работают с ними. Считаю, это выход для белорусского хоккея. Молодёжи дают больше свободы. Ребята понимают, что им предоставили уникальный шанс. Им нужно проявлять себя, показывать мастерство, где-то играть не по заданию. Но это не значит, что можно откладывать в сторону установку тренера. Играть нужно от соперника. У наших молодых гораздо больше манёвров для импровизации, чем было раньше», – приводит слова Демкова пресс-служба клуба.