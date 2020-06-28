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Николишин: знаю ребят, которые одновременно работают скаутами в НХЛ и России. Шарлатанство

Николишин: знаю ребят, которые одновременно работают скаутами в НХЛ и России. Шарлатанство
Хоккей / НХЛ 0

Скаут «Чикаго» Андрей Николишин рассказал, что считает шарлатанством одновременную работу в России и клубе НХЛ.

«Живу интересами команды и не представляю, что может быть по-другому. Не бывает такого, что работаю в «Чикаго», а болею за, условно, «Детройт». Если работаю в «Блэкхоукс», то переживаю за команду и слежу за новостями. Да, знал и знаю ребят, которые одновременно работают скаутами в клубах НХЛ и России, совмещая деятельность. Но, на мой взгляд, это шарлатанство», – цитирует Николишина пресс-служба НХЛ.

47-летний специалист попал на эту должность благодаря стечению обстоятельств. Он не хотел работать в этой роли, но перед началом сезона-2016/2017 оказался в тренировочном лагере новичков «Блэкхоукс», куда пригласили его сына.

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