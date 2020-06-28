Николишин: знаю ребят, которые одновременно работают скаутами в НХЛ и России. Шарлатанство
Скаут «Чикаго» Андрей Николишин рассказал, что считает шарлатанством одновременную работу в России и клубе НХЛ.
«Живу интересами команды и не представляю, что может быть по-другому. Не бывает такого, что работаю в «Чикаго», а болею за, условно, «Детройт». Если работаю в «Блэкхоукс», то переживаю за команду и слежу за новостями. Да, знал и знаю ребят, которые одновременно работают скаутами в клубах НХЛ и России, совмещая деятельность. Но, на мой взгляд, это шарлатанство», – цитирует Николишина пресс-служба НХЛ.
47-летний специалист попал на эту должность благодаря стечению обстоятельств. Он не хотел работать в этой роли, но перед началом сезона-2016/2017 оказался в тренировочном лагере новичков «Блэкхоукс», куда пригласили его сына.
Николишин: скаутам всё равно, с каким счётом завершается матч. Не мог привыкнуть к этому
- 28 июня 2020
-
14:48
-
14:34
-
14:25
-
13:56
-
13:27
-
13:20
-
12:59
-
12:31
-
12:10
-
11:46
-
11:20
-
10:54
-
10:30
-
10:02
-
09:45
-
09:26
-
09:10
-
07:19
-
00:47
- 27 июня 2020
-
23:53
-
23:44
-
22:56
-
22:38
-
22:02
-
21:42
-
20:59
-
20:42
-
19:55
-
19:42
-
18:54
-
18:23
-
17:53
-
16:42
-
16:00
-
15:25
Партнерский контент