Николишин: скаутам всё равно, с каким счётом завершается матч. Не мог привыкнуть к этому

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин рассказал о скаутской работе в Национальной хоккейной лиге.

«Задача — собрать как можно больше всесторонней информации об игроке и оценить все: от катания и владения клюшкой до составления психологического портрета. Приходится собирать очень много информации, причем не прямой, а косвенной.



Могу я предложить, а может из клуба прийти разнарядка. Но вообще есть определенный пласт игроков, которые попадают под наблюдение в 15-16 лет. Но потенциал заиграть на высоком уровне есть далеко не у всех ребят. Это очень ограниченное число ребят.



Конечно, это всё моё время. Всю свою работу я посвящаю скаутингу. Если кто-то думает, что ты пришел на игру, посмотрел, ушёл и на этом все закончилось, это абсолютно не так. Помимо просмотра игр скауты общаются с тренерским штабом и окружением игрока: от школьных учителей до родителей и дворников.



Одним из первых, что бросилось в глаза, было то, что примерно за минуту до конца матчей, когда наступает самая развязка, все скауты уходят с арены, чтобы не попасть в пробку. Потому что всё основное они уже увидели. Им абсолютно всё равно, с каким счётом завершается матч. Для меня это было немного удивительно. Потому что в душе я всё-таки спортсмен и для меня важен результат. Сначала я к этому не мог привыкнуть.



От скаута можно пойти куда угодно. От тренера до генерального менеджера. Преград никаких нет, и я тут не исключение. Конечно, у меня есть определенные амбиции и задачи. И неважно где — в НХЛ или нет. Главное — в хоккее», — цитирует Николишина пресс-служба НХЛ.