Вайсфельд: Воробьёв рано улетел в НХЛ. В плане роста «Салават» дал бы ему намного больше

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о вероятном возвращении форварда Михаила Воробьёва в «Салават Юлаев» из системы «Филадельфии Флайерз».

«Слухи о возвращении Воробьёва в Уфу начались еще два с половиной месяца назад. При этом Воробьёв в июньском интервью заявляет, что серьёзных переговоров с «Салаватом Юлаевым» не вёл, поскольку имеет действующий контракт с «Филадельфией» и ждёт окончания сезона НХЛ.

Воробьев – очень сильный нападающий, но у него проблемы с характером. Считаю, в НХЛ он улетел рано, хоть я и против этих ярлыков — «рано», «поздно»… Бывают ситуации, когда игроку в 17 лет лучше улететь за океан. А кому-то и в 28 ещё рано туда. Но вот в данном случае Миша явно поторопился. И могу объяснить почему.



Воробьёв очень удачно выступил на МЧМ-2017. И в следующем сезоне фактически гарантированно стал бы вторым центром в «Салавате». Думаю, в плане роста это дало бы ему намного больше, чем его первый год в Северной Америке.



Ведь почему молодые игроки улетают за океан? Да в России у них порой нет возможности прогрессировать — их, допустим, не ставят в состав клуба КХЛ. А тут Воробьёву всё само шло в руки. Быть центром второго звена в Уфе – это очень серьёзно. Это и много игрового времени, и возможность выходить в большинстве с Линусом Умарком. Миша тогда отверг очень хороший вариант», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».