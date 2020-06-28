«Короную в воров. Онлайн». Артемий Панарин опубликовал стильное фото с отдыха

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» стильную фотографию.
«Короную в воров. Онлайн», — подписал фото Панарин.
Фото можно посмотреть на странице Артемия Панарина в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, и далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
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