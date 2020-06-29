В Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид. Страна хочет попасть в ИИХФ

В Египте могут провести хоккейный матч на фоне пирамид, информирует The Hockey News. Создатели египетской хоккейной федерации рассчитывают таким образом привлечь внимание, чтобы получить членство в Международной федерации хоккея.



«Представьте себе хоккейное зрелище на фоне пирамид, как потрясающе это будет? Если мы сможем это осуществить, это будет знаковым событием. Я нахожусь в постоянном поиске хоккеистов с египетскими корнями. У нас есть список игроков, мы постоянно просматриваем видео. Всё, что мне нужно, письмо с приглашением нашей федерации вступить в ИИХФ», — рассказал функционер Самех Рамадан.



Египет может стать четвёртой страной членом-ИИХФ из Африки. Туда уже входят Алжир, Марокко и Южная Африка.