Зубарев: на сборах Билялетдинова не мог встать с кровати, чтобы пойти в туалет

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев поделился воспоминаниями об игре под руководством Зинэтулы Билялетдинова.
«Предсезонка Билялетдинова в 18 лет для меня была очень тяжёлой: на сборах просто не мог встать с кровати, чтобы пойти в туалет. Ждал до последнего. Ноги очень сильно болели, трудно было кататься. Это сейчас игроки приходят на предсезонку уже подготовленными, тогда было по-другому.
В чём секрет Билялетдинова при работе с защитниками? Всё-таки Зинэтула Хайдарович – великий в прошлом защитник. Наверное, любой тренер может больше подсказать ребятам того же амплуа. Он постоянно помогал, и когда тебе уделяют такое внимание в юном возрасте, впитываешь по максимуму, потому что понимаешь, от какого человека слышишь эти слова», — цитирует Зубарева «Спорт Бизнес Online».
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