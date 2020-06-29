Дедунов: во время карантина рыбачили. Если ловили представителя Красной книги — отпускали

Нападающий омского «Авангарда» Павел Дедунов рассказал, как проводил время в Хабаровске в условиях пандемии коронавируса.



«Как только объявили о прекращении чемпионата, нас распустили и рекомендовали разъехаться по домам. Хотя ситуация с коронавирусом тогда не была ещё такой, как сейчас. Мы и сами планировали прилететь в Хабаровск, но не думали, что так быстро. А тут тренировок нет, ничего нет, собрали чемоданы, и вот мы здесь. Я, жена и сын очень соскучились по родственникам, которых не видели целый год.



Чем занимались? Выезжали за город, отдыхали на базах вдали от цивилизации. На рыбалку ездили. Примерно 70 процентов пойманной рыбы отпустили, остальную съели. Если ловился представитель Красной книги вроде тайменя, то вообще без вопросов. По аухе я так и не понял до сих пор, краснокнижная она ещё или уже нет, но ни одной так и не поймали», — цитируют Дедунова «Хабаровские вести».