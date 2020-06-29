Б. Бурк: Овечкин идёт по следу величайших рекордов. Для НХЛ такой парень — большое благо

Известный генеральный менеджер Брайан Бурк прокомментировал тот факт, что нападающего Александра Овечкина признали лучшим игроком в истории НХЛ, игравшим под восьмым номером.



«Если бы Кэм Нили сидел сейчас рядом, я бы не признался, что выбрал бы кого-то другого. Но так я согласен с Джонсом, лучший — это Алекс Овечкин. Он идёт по следу величайших рекордов, несмотря на локауты и паузу. И это парень, который потерял полтора года из-за разных неурядиц, у которого отняли 12 матчей в нынешнем сезоне! Он до сих пор охотится на рекорды, он физически силён. Для НХЛ такой парень — это большое благо, потому что он шоумен. Люди готовы платить, чтобы посмотреть на Овечкина», — приводит слова Бурка Russian Machine Never Breaks.