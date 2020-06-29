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Мамин: ЦСКА тренируют классные специалисты, мы это доказали

Мамин: ЦСКА тренируют классные специалисты, мы это доказали
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин рассказал, как провёл отпуск и поделился мнением о приобретениях «армейского» клуба.

«Отличное лето. Отдохнуть успел и провести время с семьёй на даче. Потом начал потихоньку готовиться. Сейчас пошли уже более серьёзные нагрузки. Чувствую себя в хорошей форме и с нетерпением жду встречи с командой. Очень рад, что предстоит работать с нашим тренерским штабом. Нас тренируют классные специалисты. Мы это доказали.

Новых парней в команде знаю. Уверен, что они усилят нас и помогут уверенно идти к нашей задаче. Скорее бы начать работать. Встречи с болельщиками тоже ждём. Хочется начать играть и увидеть наши трибуны», — приводит слова нападающего официальный сайт ЦСКА.

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