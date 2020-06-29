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Дедунов — о проблемах с ареной «Авангарда»: главные пострадавшие — омские болельщики

Дедунов — о проблемах с ареной «Авангарда»: главные пострадавшие — омские болельщики
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий омского «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал тот факт, что из-за проблем с домашней ареной «ястребам» приходится играть в Балашихе.

«Тут главные пострадавшие, конечно, болельщики. Я даже не могу себе представить то состояние, когда узнаёшь, что команда, за которую ты болеешь, вынуждена по не зависящим от неё причинам искать новую арену. И не только ледовую площадку, но и, по сути, дом, где предстоит жить всем игрокам, тренерам, обслуживающему персоналу. Очень тяжело найти верные слова для своих болельщиков. Но руководство идёт правильным путём, и очень надеюсь, что в 2022 году «Авангард» вернётся в родной город. Кстати, представление команды перед новым сезоном было именно в Омске, куда мы летали на три дня. Пришло очень много народа, все они живут ожиданием возвращения», — цитируют форварда «Хабаровские вести».

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