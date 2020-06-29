Беляев: контракт на три года — желание Бэйлена, ему комфортно в Челябинске

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал согласование трёхлетнего контракта с защитником Ником Бэйленом.



«Ник – один из лучших атакующих защитников КХЛ с правым хватом, это одна из самых дефицитных позиций в хоккее. В большинстве Бэйлен является ключевым игроком, у него сильный и точный бросок, он хорошо читает игру, ведёт её с помощью паса и способен создавать остроту в зоне атаки.



Очень важный фактор, что Ник не является легионером, это увеличивает его стоимость на рынке. Несколько топ-клубов обращались к нам, и нашей задачей было договориться с ним, не допустить его выхода на рынок свободных агентов в следующее межсезонье. Мы понимали, что если бы мы потеряли этого хоккеиста, то сразу бы стали искать игрока похожего на него, но скорее всего это обошлось бы гораздо дороже.



Ник – большой профессионал, его отношение к делу и рабочая этика на очень высоком уровне, он всегда хочет побеждать и быть лучшим во всём, его игровые и человеческие качества делают его очень важным игроком для «Трактора». У нас большая группа молодых защитников, для которых Ник будет примером – как нужно вести себя на площадке и вне льда.



Ему и его семье комфортно в Челябинске. Контракт на три года был желанием Ника, тут у нас полное взаимопонимание – всегда проще строить команду, когда твои лучшие игроки имеют контракты на несколько лет», — цитирует Беляева официальный сайт «Трактора».