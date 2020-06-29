Бывший нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный покинул тренерский штаб минской «Юности». Об этом сообщил спортивный директор клуба Алексей Торбин.

«Мы не отказались от Алексея Калюжного. Было просто предложено немножко другая работа в рамках структуры клуба. На что был получен отказ, то есть мы не смогли договориться по поводу следующего сезона», – приводит слова Торбина Tribuna.com со ссылкой на канал «Беларусь 5».

Алексей является воспитанником «Юности», за которую он выступал в 2004 году. Калюжный участвовал в Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, а также в мировых первенствах 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008 и 2009 годов. Завершил клубную карьеру в минском «Динамо» после сезона-2014/15. Дважды становился лучшим хоккеистом Беларуси (2010, 2015). Всего за карьеру в различных лигах Калюжный сыграл 1274 матча, забросил 278 шайб, отдал 426 передач и получил 644 минуты штрафа.