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Будро: моей мечтой всегда будет Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы она закончилась

Будро: моей мечтой всегда будет Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы она закончилась
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро признался, что хотел бы продолжить карьеру. Специалист был уволен 15 февраля, «Уайлд» провели встречу с «Сан-Хосе Шаркс» и проиграли со счётом 0:2.

«Буду смотреть хоккей в любом случае, будь то с дивана или в телестудии, но в конечном счёте хотел бы оказаться на скамейке. Мне очень повезло в жизни, ведь я никогда не был без работы больше двух недель. Но это длится уже четыре месяца и сводит с ума жену даже больше, чем меня.

Просто хочется знать, к чему всё идёт. Когда занимался чем-то всю жизнь и по-прежнему считаешь, что способен выполнять эту работу, никогда не захочешь остановиться. Когда любишь это так же сильно, как я, просто хочешь продолжать это делать. Хотел бы заглянуть в будущее, посмотреть, что будет через три месяца. Мечтой всегда будет Кубок Стэнли. И я не хочу, чтобы она закончилась», – приводит слова Будро The Athletic.

Будро: Герин закрыл дверь и сказал, что я уволен. Я ответил: «Ты что, прикалываешься?»
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