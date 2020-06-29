Будро: моей мечтой всегда будет Кубок Стэнли. Не хочу, чтобы она закончилась

Бывший главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро признался, что хотел бы продолжить карьеру. Специалист был уволен 15 февраля, «Уайлд» провели встречу с «Сан-Хосе Шаркс» и проиграли со счётом 0:2.
«Буду смотреть хоккей в любом случае, будь то с дивана или в телестудии, но в конечном счёте хотел бы оказаться на скамейке. Мне очень повезло в жизни, ведь я никогда не был без работы больше двух недель. Но это длится уже четыре месяца и сводит с ума жену даже больше, чем меня.
Просто хочется знать, к чему всё идёт. Когда занимался чем-то всю жизнь и по-прежнему считаешь, что способен выполнять эту работу, никогда не захочешь остановиться. Когда любишь это так же сильно, как я, просто хочешь продолжать это делать. Хотел бы заглянуть в будущее, посмотреть, что будет через три месяца. Мечтой всегда будет Кубок Стэнли. И я не хочу, чтобы она закончилась», – приводит слова Будро The Athletic.
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