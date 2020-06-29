В НХЛ выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом среди игроков

Национальная хоккейная лига опубликовала заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.
«По состоянию на понедельник, 29 июня, в НХЛ более 250 игроков отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях второй фазы. В этой группе игроков было проведено более 1450 тестов на COVID-19. В результате тесты 15 игроков показали положительный результат на наличие COVID-19.
Кроме того, с 8 июня лиге известно о 11 игроках, у которых был обнаружен COVID-19 вне протокола второй фазы. Все игроки с положительным результатом тестирования были самоизолированы и следуют протоколам. НХЛ будет и впредь регулярно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведённых игроками, и о результатах этих тестов», — говорится в сообщении лиги.
Ранее стало известно, что в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» было выявлено 6 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом, включая игроков и сотрудников персонала. COVID-19 был обнаружен у капитана «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
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