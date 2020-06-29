Источник: НХЛ и НХЛПА не рассматривают участие игроков лиги в Олимпиаде 2022 года

Игроки Национальной хоккейной лиги, скорее всего, не примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи. Лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры по поводу продления коллективного соглашения. Срок действующего договора истекает осенью 2022 года.
По информации журналиста, стороны приступили к согласованию международного календаря. При этом участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года не рассматривается.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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