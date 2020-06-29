Будро — о плей-офф НХЛ: лучшие игроки сейчас здоровы. Райан Сутер будет свеж, как ромашка

Бывший главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро прокомментировал ситуацию с возобновлением сезона НХЛ в формате плей-офф из 24 команд.

«Лучшие игроки сейчас здоровы. Усталости не будет. Будет отличный хоккей. Никто не будет беспокоиться, что Райан Сутер играл по 30 минут за матч. Он будет свеж, как ромашка. В прошлых плей-офф Джаред Сперджен был травмирован и играл практически на одной ноге. Но сейчас он будет здоров. Вы увидите команды в лучшей форме. И, думаю, темп будет феноменальным.

В «Коламбусе» было много травм. Но сейчас вне состава только Джош Андерсон. С ними будет действительно сложно, со многими командами будет сложно. Например, «Питтсбург». Теперь они здоровы. Чёрт возьми, у них много хороших игроков, таких как Джейк Гюнцель. С другой стороны, и у «Монреаля» будет здорова вся команда. У них будут отдохнувшие Кэри Прайс и Ши Уэбер.

Будет очень интересно. Так много замечательных сюжетов. Сможет ли «Торонто» выиграть впервые с 1967 года? «Рейнджерс» могут напугать некоторые команды. Сможет ли «Филадельфия» начать с того, на чём остановилась? Сможет ли «Тампа» компенсировать прошлогодний результат? И «Каролина» была так близка в прошлом году. Смогут ли «Эдмонтон» или «Колорадо» сделать это? Не терпится посмотреть», – приводит слова Будро The Athletic.