Бриндамор: не знаю, начнёт ли Мразек плей-офф. Он может не успеть набрать форму

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Роб Бриндамор поделился мнением об основном голкипере клуба на этапе плей-офф. Напомним, в основном составе «ураганов» два голкипера — Пётр Мразек и Джеймс Раймер.



«Сейчас легко говорить: „Ну хорошо, Пётр начнет серию“. Но на самом деле, я не знаю. Он может не успеть набрать форму. Сейчас сложно что-то утверждать. Мне надо посмотреть на них, понять, как они себя чувствуют», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.