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Савицкис – о главном тренере «Динамо» Р: держим на контроле кандидатов, Скудра в их числе

Савицкис – о главном тренере «Динамо» Р: держим на контроле кандидатов, Скудра в их числе
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о ходе поисков нового главного тренера клуба. Функционер подтвердил, что известный специалист Петерис Скудра входит в число кандидатов.

«Мы работаем в спокойном режиме, как только главного тренера рижского «Динамо» назначат на должность, я об этом сразу объявлю. Мы держим на контроле всех кандидатов. Будем принимать решение. У нас шесть кандидатов на пост главного тренера. Петерис Скудра? Он в их числе. В плане комплектования команды и переходов тоже будем работать», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он остаётся безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.

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