Нападающий Коростелёв вернулся в ЦСКА и подписал однолетний контракт

Нападающий Никита Коростелёв присоединился к ЦСКА в результате обмена и подписал контракт до конца сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.

В минувшем сезоне, проведя семь матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрав 8 (4+4) очков в «Звезде», нападающий перешёл в «Адмирал». В составе команды из Владивостока Никита дебютировал в хоккее на высшем уровне. В 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Адмирал» Никита набрал 7 (4+3) очков.

В третьем матче в КХЛ нападающий сделал голевую передачу, в шестом забросил свою первую шайбу в КХЛ и помог команде разгромить «Ак Барс» со счётом 5:1. По итогам минувшего сезона КХЛ включила шайбу Коростелёва в топ-10 голов всего чемпионата.