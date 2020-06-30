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Голкипер «Кэпиталз» Холтби разрешил фанату сделать совместное селфи, но не снял маску

Голкипер «Кэпиталз» Холтби разрешил фанату сделать совместное селфи, но не снял маску
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби разрешил фанату сделать совместное селфи, но не стал снимать маску. Канадский голкипер при выполнении фотографии соблюдал социальную дистанцию.

«Он ждал свою еду и был очень мил, чтобы разрешить мне сделать с ним совместное селфи”, — сказал 14-летний болельщик.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» RMNB.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли не известны.

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