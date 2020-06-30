Голкипер «Кэпиталз» Холтби разрешил фанату сделать совместное селфи, но не снял маску

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби разрешил фанату сделать совместное селфи, но не стал снимать маску. Канадский голкипер при выполнении фотографии соблюдал социальную дистанцию.

«Он ждал свою еду и был очень мил, чтобы разрешить мне сделать с ним совместное селфи”, — сказал 14-летний болельщик.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» RMNB.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли не известны.